В Люксембурге полностью легилизуют марихуану
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Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану. Об этом пишетThe Guardian.
Министр здравоохранения страны Этьен Шнайдер заявил, что статус запрещенного вещества только подогревает интерес молодежи к нему.
По информации издания, приобрести марихуану смогут только совершеннолетние граждане страны. Уточняется, что иностранцы и туристы не смогут легально купить наркотическое вещество.
Поясняется, что изменения в законодательстве вступят в силу в течение двух лет. Государство будет регулировать производство и распределение с помощью специально созданного агентства.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке легализовали марихуану.