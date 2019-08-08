Названы самые популярные породы кошек среди россиян
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Стали известны самые популярные породы кошек среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Mail.ru.
Согласно результатам исследования, самыми распространенными породами кошек в России являются британские и шотландские. За ними следуют мейн-куны и сибирские кошки. При этом чаще всего россияне заводят беспородных животных.
Уточняется, что большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.
Отмечается, что самыми популярными кличками для кошек являются Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.
Ранее сообщалось, что число кошек и собак в квартире могут ограничить.