Названы самые популярные породы кошек среди россиян

Стали известны самые популярные породы кошек среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Mail.ru.

Согласно результатам исследования, самыми распространенными породами кошек в России являются британские и шотландские. За ними следуют мейн-куны и сибирские кошки. При этом чаще всего россияне заводят беспородных животных.

Уточняется, что большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Отмечается, что самыми популярными кличками для кошек являются Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

Ранее сообщалось, что число кошек и собак в квартире могут ограничить.