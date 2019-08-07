Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России

Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, у подростка дилатационная кардиомиопатия. Иначе говоря, в 18 лет его сердце изношено как у старика.

По словам Светланы, 20 лет назад у ее родителей украли документы, и до сих пор она с сыном не может получить российское гражданство.

Она пояснила, что после кражи переехала со своей семьей в Абхазию. Сама она родом из Магадана. Чтобы восстановить паспорта Светлане необходимо было вернуться на родину, но ее не пускали без документов.

В 25 лет, добавила женщина, она получила гражданство Абхазии и там же родила сына.

«Говорят, что он [сын] гражданин другой страны, поэтому ему не ставят сердечко. Могут только гражданина России поставить в очередь», — рассказывает Светлана.

Более того, согласно законодательству России, операцию Олегу в стране не могут сделать даже платно.

Ранее сообщалось, что врач поленился сделать рентген и убил пациентку на операции.