Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета

Британский телеведущей Майкл Бюерк заявил, что людям с лишним весом не обязательно жить долго, а лучше умереть, так как так это сохранит бюджет Национальной службы здравоохранения. Об этом сообщает Metro.

По его словам, люди набирают вес от того, что много едят, а не потому что больны. Он добавил, что в ожирении виновата жадность, поэтому, более раннюю смерть толстого человека можно считать «самоотверженной жертвой в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением и изменением климата».

Телеведущий считает, что каждый в праве делать неправильный выбор, поэтому человеку с ожирением не обязательно выбирать долголетие главной целью в жизни. Согласно мнению Бюерка, эти люди «не больные, а слабые».

Ранее сообщалось, что ученые предлагают дать новое определение ожирению.