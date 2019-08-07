В Хабаровске перекрыли дамбу для спасения города от паводка

Ворота дамбы в районе улицы Запарина в Хабаровске закрыли на время паводка на Амуре. Об этом сообщает мэрия города, предает РИА «Новости».

По информации властей, ворота были перекрыты, чтобы избежать подтопления микрорайона, где проживает 15 тыс. жителей.

Отмечается, что смыкание берегов дамбы позволило снизить уровень воды в затоне на 30-40 сантиметров по отношению к Амуру.

Уточняется, что на дно реки уложено 19,2 тыс. кубометров песка и около 10 тыс.кубометров сланца.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 480 сантиметров, это в несколько раз превышает норму.

Ранее сообщалось. что в Амурской области из-за паводка в озере появились креветки.