Премьера Италии сфотографировали на отдыхе за диджейским пультом

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини встал за диджейский пульт на музыкальном фестивале в италььянской провинции Равенна. Об этом сообщает UrbanPost.

По информации издания, политик появился на курорте без охраны и устроил вместе с другими отдыхающими зажигательные танцы в одних шортах. Затем Сальвини встал за диджейский пульт и исполнил несколько треков, собрав весь пляж на танцполе.

Отмечается, что видео с музыкальным сетом итальянского премьера уже разлетелись по сети, собрав множество комментариев пользователей.

Ранее сообщалось, что Маттео Сальвини назвал Путина великим президентом.