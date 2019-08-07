Стало известно, какая нация чаще всего путешествует

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют. Об этом говорится в отчете организации

Согласно представленной информации, больше всего путешествуют граждане Соединенного Королевства. На самолете летают примерно 126 млн британцев (8,6% пассажиров в мире), на втором месте 115 млн американцев (7,6%). Третью позицию занимают китайцы, из них летают 97 млн человек или 6,6% пассажиров. На четвертом месте находятся немцы, серди которых 94 млн путешественников. Из французов в путешествия отправляются 60 млн человек.

Ранее сообщалось, что женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним. Теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.