Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета

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Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам чиновника, есть ряд людей, которых подозревают в участии в преступлении. Однако это нужно доказать при помощи следственных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дела убитых журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Президент заявил, что через два дня ему должны принести доклад по делу Шеремета.

Шеремет погиб в результате взрыва машины 20 июля 2016 года. Сначала он много лет работал на российском телевидении, а после — на украинском. По версии следствия, причиной убийства журналиста стала месть за профессиональную деятельность.