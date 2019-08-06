Боевая граната взорвалась в больнице под Одессой

В Одесской области в районной больнице взорвалась боевая граната. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека.

По предварительным данным, к сотруднице пищеблока больницы пришел сожитель, закрыл за собой дверь, после чего произошел взрыв.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

На настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что боевая граната взорвалась в Кишиневе.