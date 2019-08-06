Стрельба в Луизиане произошла после словесной перепалки, заявил шериф

Шериф округа Ист-Батон-Руж в штате Луизиана Сид Гатро заявил, что стрельба в одном из супермаркетов города произошла после словесной перепалки у стойки обслуживания посетителей. Об этом сообщает WAFB.

По его словам, в итоге пострадал человек, который не имел никакого отношения к ссоре. Именно в него и попали выпущенные пули.

Шериф отметил, что сейчас у пострадавшего стабильное состояние.

При этом он не назвал причину перепалки и ее участников. Однако известно, что один из подозреваемых уже задержан.

Второго подозреваемого, как уточнил Гатро, сотрудники полиции сейчас разыскивают.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане.