Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней

Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, свое кругосветное путешествие петербуржец совершил на трехколесном спорткаре — трицикле.

Уточняется, что он проехал на нем свыше двух тысяч километров.

Мужчина выехал из Петербурга 15 июня и вернулся в родной город через 37 дней.

В ходе путешествия он побывал в разных частях России, а также прошел по территории Канады, США и Европы.

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