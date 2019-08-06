Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
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Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, свое кругосветное путешествие петербуржец совершил на трехколесном спорткаре — трицикле.
Уточняется, что он проехал на нем свыше двух тысяч километров.
Мужчина выехал из Петербурга 15 июня и вернулся в родной город через 37 дней.
В ходе путешествия он побывал в разных частях России, а также прошел по территории Канады, США и Европы.
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