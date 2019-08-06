СК начал проверку после обнаружения скелета в канализации у детсада в Москве

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова заявила, что в канализационном люке в детском саду был обнаружен скелет человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на настоящий момент проводится доследственная проверка.

Она отметила, что, по предварительным данным, неизвестный скончался более года назад.

Иванова также добавила, что для выяснения причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Татарстане были найдены останки человека давностью в несколько десятков лет.