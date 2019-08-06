Немцы жалуются в полицию из-за брачного сезона ежей, пишут СМИ

Немцы жалуются в полицию на спаривающихся ежей, которые мешают им спать по ночам. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, в полицию Германии все чаще поступают жалобы на шум соседей. Однако приезжающие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаруживают, что громкие звуки издают не соседи, а ежи в момент спаривания.

Отмечается, что брачный сезон у ежей начинается в апреле и заканчивается в начале сентября. Во время спаривания, которое может длиться часами, самцы этих животных издают громкие рычащие и тявкающие звуки.

Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео спаривание морских чертей.