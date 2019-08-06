В Генпрокуратуре назвали устаревшими средства борьбы с лесными пожарами

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в большинстве регионов страны средства борьбы с огнем безнадежно устарели и не соответствуют нормативным требованиям. С таким мнением он выступил на интернет-канале «Эфир».

По словам Куренного, лишь за первое полугодие 2019 года прокуратура обнаружила 27 тыс. нарушений в области пользования лесами, возбуждено 685 уголовных дел.

С виновных пожаров взыскивается более 1 млрд рублей, отметил он.

Ранее сообщалось, что в России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров.