Массовая драка произошла в Москве
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Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро «Площадь Ильича». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что причиной конфликта стала личная неприязнь.
В результате драки несколько человек получили телесные повреждения, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Уточняется, что инцидент произошел возле дома 40 по Золоторожскому валу.
В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на российском пляже.