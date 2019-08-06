Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро «Площадь Ильича». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что причиной конфликта стала личная неприязнь.

В результате драки несколько человек получили телесные повреждения, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Уточняется, что инцидент произошел возле дома 40 по Золоторожскому валу.

В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на российском пляже.