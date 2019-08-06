Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Канаде
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Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в северной части Торонто, сообщает Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в клубе District 45. Отмечается, что во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.
По данным полиции, пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.
Уточняется. что личность стрелявшего не установлена.
В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося.
Ранее сообщалось о массовой стрельбе в США.