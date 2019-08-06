Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Канаде

Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в северной части Торонто, сообщает Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в клубе District 45. Отмечается, что во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.

По данным полиции, пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Уточняется. что личность стрелявшего не установлена.

В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося.

Ранее сообщалось о массовой стрельбе в США.