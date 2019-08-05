Министр культуры Франции призвал сограждан не говорить на английском

Министр культуры Франции Франк Ристер высказался по поводу использования английского языка гражданами республики. Сообщение об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Ристера, гражданам республики нужно уменьшить употребление английского языка.

Такое заявление министр посвятил 25-й годовщине принятия закона, регулирующего использование французского языка на телевидении и радио.

«Язык республики — французский», отмечает Ристер.

В свою очередь, пользователи Сети раскритиковали министра культуры, написав в комментариях под постом о том, что президент республики Эммануэль Макрон сам регулярно употребляет английские идиомы.

Ранее Макрона высмеяли в Сети за имперские замашки.