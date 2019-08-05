LA Times обвинила политиков в бездействии после расстрелов в США

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После нескольких инцидентов стрельбы в США в минувшие выходные журналист The Los Angeles Times Скотт Мартелл пишет о том, что жертв в результате произошедшего не должно было быть вообще.

В материале речь идет о стрельбе в Дейтоне, когда человек в маске и бронежилете с магазинами большой емкости расстрелял из винтовки посетителей баров и о массовом расстреле в Эль-Пасо. Кроме того, в мае этого года уволившийся сотрудник городского департамента коммунальных служб Вирджинии-Бич расстрелял своих коллег, в Авроре произошел похожий случай. Автор подчеркивает, что во всех этих случаях стрельбу устраивали такие же американцы, как и все остальные. Они не были агентами других государств или представителями радикальных религиозных учений.

По мнению журналиста, жителей страны должен беспокоить тот факт, что политики бездействуют в вопросе, связанном с насилием с использованием огнестрельного оружия. Вместо реальных действий политики наперебой пытаются получить эфирное время, чтобы поговорить о трагедии. Массовые убийства показывают, во сколько обходится нежелание противодействовать влиянию оружейного лобби. Вместо этого в США все остается по-прежнему. Отмечается, что массовые убийства людей являются только верхушкой айсберга. По данным организации Gun Violence Archive, с начала 2019 года зафиксировано свыше 33 тыс. инцидентов с применением огнестрельного оружия, в ходе которых пострадали более 17,3 тысяч человек, 8,7 тысяч были убиты.