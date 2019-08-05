Во французском ресторане девочка отравилась моющим средством

В ресторане отеля La Fontaine aux Bretons во французской коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) маленькая девочка отравилась моющим средством. Об этом сообщает газета Ouest-France.

По словам родителей, девочку стошнило после сока, который ей предложил официант.

Ребенка незамедлительно увезли в больницу Нанта, где врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

По сведениям местной полиции, в напитке девочки обнаружили промышленное средство для мытья посуды. Как выяснили следователи, емкость с химикатом по ошибке поставили в холодильник с другими соками.

Ранее сообщалось, что в одном из мишленовских ресторанов испанской Валенсии посетительница умерла от отравления грибами.