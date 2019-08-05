Правительство планирует стимулировать работодателей открывать медпункты

Правительство России намерено вернуть медицинские пункты в офисы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минздрава.

По данным издания, Минздрав представит министрам предложения по формированию офисных медпунктов до 20 августа.

В работе планируется задействовать Минтруд, Роспотребнадзор, Фонд социального страхования (ФСС), Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федеральный фонда ОМС (ФФОМС).

Уточняется, что ведомства решат вопрос с компенсацией затрат работодателей в связи с открытием медицинских пунктов в компаниях.

Известно, что система цеховых врачей была широко развита в СССР.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будет создан Совет по развитию здравоохранения.