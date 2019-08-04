В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков

Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, задержанный разместил агрессивный пост в твиттере после несогласованного с властями Москвы митинга из-за выборов в Мосгордуму.

«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — сказала Петренко.

Она добавила, что никто не должен сомневаться, что подобные действия приведут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что после несанкционированной властями акции 27 июля в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках.