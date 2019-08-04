В Роспотребнадзоре рассказали о способах борьбы с тропическими клопами

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с тропическими постельными клопами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, самыми эффективными методами избавления от насекомых являются регулярная уборка помещений с использованием пылесоса и частая смена постельного белья.

В Роспотребнадзоре также отметили, что необходимо периодически осматривать диваны и ковры, обращая внимание на следы жизнедеятельности клопов. О присутствии насекомых в вашей квартире могут рассказать черные точки, следы крови на постели.

Уточняется. что в целях профилактики появления клопов необходимо проводить в квартире систематический и качественный ремонт. В помещении не должно быть щелей и трещин, так как через них насекомые могут проникнуть в дом.

Ранее сообщалось, что в Москве появились тропические постельные клопы.