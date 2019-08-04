В Москве в воскресенье ожидается до +16°С

В столице в воскресенье, 4 августа, ожидается до +16°C.

По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +14°C до +16°C.

Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что температура воздуха может прогреться до +27°С во второй половине последнего месяца лета. Август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.