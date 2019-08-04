Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
close
Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что перед полетом пилоты не смогли пройти стандартный тест на содержание алкоголя в крови.
Командир воздушного судна и второй пилот были немедленно отстранены от службы и арестованы.
Пассажиров авиакомпания обещала доставить в город ближайшим рейсом.