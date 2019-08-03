Против участника незаконной акции в Москве могут завести дело за нанесение травмы росгвардейцу

Против участника несанкционированной акции в центре Москвы могут возбудить уголовное дело за нанесение травмы сотруднику Росгвардии. Об этом информирует ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученным данным, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по счастье 318 УК России.

Как стало известно, подозреваемый в насильственных действиях в отношении росгвардейца уже задержан и передан полицейским.

Ранее стало известно, что в несанкционированной акции в центре Москвы поучаствовало 1500 человек. Из них за различные правонарушения задержали примерно 600 человек.