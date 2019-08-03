Несанкционированная акция в центре Москвы собрала 1500 участников

В центре Москвы в несанкционированной акции приняли участие порядка 1500 участников. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МВД России.

Как отмечается, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек.

До этого в акции приняли участие 350 человек, 30 из которых — задержали.

Ранее эксперт Максим Григорьев заявил, что полиция вела себя исключительно деликатно на акции, несмотря на провокации.

По его словам, перед тем, как кого-либо задерживать, сотрудники полиции на протяжении долгого времени просили людей разойтись.