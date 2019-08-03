Восемь детей отравились в детском лагере в Подмосковье

В Подмосковье в одном из детских лагерей восемь детей получили пищевое отравление. Об этом говорится в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, речь идет об оздоровительном лагере «Олимп» в деревне Малое Уварово.

Уточняется, что все пострадавшие дети в возрасте от 9 до 15 лет были госпитализированы в центральную больницу Коломенска.

На настоящий момент выясняются причины отравления.

Ранее сообщалось, что массовое отравление шаурмой произошло в Якутии.