В Канаде железнодорожная авария привела к химической угрозе

На юге Канады из-за аварии на железной дороге эвакуировали жителей Ирвайна, передает CBC.

Отмечается, что решение о такой мере было принято после того, как с рельсов сошли 12-15 вагонов поезда с легковоспламеняющимися веществами. Возникла угроза химического заражения местности, в районе населенного пункта власти объявили режим ЧС.

Данных о причинах инцидента пока нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, часть трансканадской автомагистрали пришлось перекрыть.

Ранее в США в штате Иллинойс пассажирский поезд протаранил находившийся на путях автомобиль.