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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией. Об этом сообщают «Известия», которым предоставила разговор Виктория.

По ее словам, Скрипаль не намерен возвращаться на родину.

Она отметила, что у него ухудшилось самочувствие, из-за чего он постоянно находится под наблюдением врачей.

Виктория также добавила, что они разговаривали около пяти минут.

Она подчеркнула, что 23 июня ее дяде исполнилось 68 лет, в связи с чем, возможно, он и решил позвонить родственникам.

Ранее российский лидер Владимир Путин оценил возможность отравления Скрипаля спецслужбами Британии.

В 2018 году в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью. Британия обвинила в случившемся Россию, одна та отвергает все обвинения.