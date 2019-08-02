Скрипаль позвонил своим родственникам
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией. Об этом сообщают «Известия», которым предоставила разговор Виктория.
По ее словам, Скрипаль не намерен возвращаться на родину.
Она отметила, что у него ухудшилось самочувствие, из-за чего он постоянно находится под наблюдением врачей.
Виктория также добавила, что они разговаривали около пяти минут.
Она подчеркнула, что 23 июня ее дяде исполнилось 68 лет, в связи с чем, возможно, он и решил позвонить родственникам.
Ранее российский лидер Владимир Путин оценил возможность отравления Скрипаля спецслужбами Британии.
В 2018 году в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью. Британия обвинила в случившемся Россию, одна та отвергает все обвинения.