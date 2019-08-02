Украинские следователи начали допрашивать желающих получить гражданство России

Украинские следователи начали допрашивать жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью «Радио НВ».

По словам Матиоса, следователи действуют в рамках закона. Кроме того, военная прокуратура уже установила личности всех граждан Украины, которые подали заявки на получение российских паспортов.

Известно, что получить гражданство России намеревалось 13 тыс. человек, большая часть из них уже идентифицирована.

Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести льготы для желающих получить паспорт РФ украинцев.