Большинство россиян не могут оправдать домашнее насилие, показал опрос

Большинство россиян считают, что домашнее насилие нельзя оправдать, показал опрос фонда «Общественное мнение». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, 80% респондентов уверены, что домашние насилие не может быть оправдано, а 14% полагают, что побои можно объяснить.

Отмечается, что мнение российских граждан касаемо развода после случаев домашнего насилия разделилось исходя из того, кто был агрессором – муж или жена. 36% уверены в необходимости развода, если насилие было со стороны мужа, 35% сказали, что можно сохранить семью. Если же насилие было совершено женой, то 44% посоветовали сохранить семью, а 29% расторгнуть брак.

Кроме того, 43% уверены, что в России меньше тех семей, где во время ссор применяется физическая сила, 22% придерживаются противоположного мнения, 13% думают, что таких супружеских пар примерно половина. 76% респондентов сказали, что незнакомы с семьями, в которых применяется насилие, 8% оказались знакомыми с такими семьями, 2% заявили о насилии в своих семьях.

Опрос выявил, что 62% россиян слышали в СМИ о домашнем насилии за последние полгода-год, причем чаще всего они вспоминали историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук топором из ревности и дело сестер Хачатурян.

Ранее в Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие.