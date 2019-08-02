Адвокат сестер Хачатурян пояснил информацию об отказе СК возбуждать дело против их отца

Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин пояснил информацию о том, что Следственный комитет отказался заводить дело в отношении их убитого отца, Михаила Хачатуряна, передает телеканал 360.

По словам юриста, такие заявления преждевременны.

«Сначала по процедуре выносится отказное постановление, и оно не реабилитирующее. Если родственники Михаила Хачатуряна обжалуют постановление, в котором указано, что он преступник, тогда будет возбуждено дело. Постановление — это как бы промежуточная стадия», — разъяснил Паршин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет не стал возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери.