Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье

Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала. Об этом пишет The Sun.

По словам женщины, она на протяжении 30 лет носила резинку на руке. Лиза Макленнан отметила, что ей было удобно наматывать аксессуар на запястье, когда волосы были распущены.

Однако ношение резинки не по назначению привело к возникновению у нее неврологического заболевания, которое вызывает онемение и боль пальцев кисти.

Изначально канадка принимала боли в руке за артрит, но позже узнала, что ее привычка нарушила кровообращение в области запястья и привела к воспалению и повреждению нерва.

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