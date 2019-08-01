СК не стал возбуждать дело против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет не стал возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

Он уточнил, что это не реабилитирующее обстоятельство.

«Сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — сказал адвокат.

По его словам, если родственники не согласятся с таким постановлением, то с целью реабилитации умершего и доказывания его невиновности уголовное дело будет возбуждено.

Ранее адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.