Памятники участникам войны в Донбассе пострадали от рук неизвестных

На кладбище в Житомирской области Украины в городе Новоград-Волынский от рук неизвестных пострадали 4-ре монумента, посвященных участникам АТО в Донбассе. Об этом информирует телеканал NewsOne.

Согласно поступившей информации, инцидент случился с 31 июля на 1 августа.

Как стало известно, вандалы на кладбище уронили гранитные плиты и перевернули могилы.

Помимо этого, они испортили гипсовые изваяния ангелов.

Сообщается, что полиция уже работает на месте произошедшего. По факту вандализма уже возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что памятник полководцу Александру Суворову демонтируют в Киеве.