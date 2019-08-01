Врач предупредил россиян о проблемах со здоровьем из-за погоды

Иммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что у россиян могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, которая ожидается в августе, передает URA.RU.

Он пояснил, что с ухудшением самочувствия могут столкнуться в первую очередь пожилые россияне и люди с хроническими заболеваниями.

Щепеляев добавил, что резкие перепады погоды всегда сказываются на человеке. Также, по его словам, недомогание почувствуют те, кто плохо следит за здоровьем.

Ранее сообщалось, что на севере Южного округа и в Центральном федеральном округе в начале августе температура будет холоднее, чем обычно.