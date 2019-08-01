Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

Мониторинг нескольких чрезвычайных ситуаций и событий на территории России проводился с 25 июля по 1 августа 2019 года. Эксперты отслеживали пожары в Еврейском автономном округе, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Также Роскосмос осуществлял мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.

Отмечается, что по запросу МЧС в Дальневосточном федеральном округе «была активирована Международная хартия по космосу и крупным катастрофам».

Районы, которые пострадали от наводнения, будет снимать иностранная орбитальная группировка космических аппаратов. Они будут управляться с помощью дистанционного зондирования.

Ранее сообщалось, что более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров.