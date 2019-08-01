Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за пожаров в лесах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, самая напряженная обстановка на территории Республики Саха в Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Там находится в задымлении 804 населенных пункта в 38 районах.

Отмечается, что МЧС продолжает тушить пожары на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В тушении участвуют два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. Также осуществляется мониторинг на 77 постах наблюдения для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Кроме того, к тушению привлечены более 2,8 тысячи человек и 390 единиц техники.

Ранее в МЧС назвали причины распространения пожара в Сибири.