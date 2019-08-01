Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, задержанных накануне людей арестовали на месяц и 29 дней, то есть до 29 сентября 2019 года.

Уточняется, что у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Татарстане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.