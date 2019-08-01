Столичные следователи помогут выяснить причины пожаров в Сибири

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил московских следователей помогать расследовать причины пожаров в Сибири, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По ее словам, Бастрыкин послал «сотрудников центрального аппарат СК РФ в пожароопасные регионы» в ряд регионов Сибири и Дальнего Востока, чтобы выяснить условия распространения огня.

Петренко добавила, что работники СК изучают данные о предупреждении и предотвращении лесных пожаров. Бастрыкин потребовал от руководителей региональных следственных органов тщательной фиксации следов происшествия, а также установление всех возможных версий произошедшего и лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства.

Ранее МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири.