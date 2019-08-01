Вулкан Ключевской выбросил столб пепла в небо

Вулкан Ключевской, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту пять с половиной километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатскую группу наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

По последним данным, шлейф от выброшенного пепла распространился на 10 км в южном направлении.

В региональном МЧС заявили, что выпадения пепла в ближайших населенных пунктах не было.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевская сопка извергается на Камчатке.

Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за пределами Кавказа. Рядом с вулканом расположены поселки Ключи и Козыревск.