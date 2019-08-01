МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

МЧС России назвало причину распространения пожаров в Сибири, передает ТАСС.

По данным ведомства, причиной стали недостаточные меры для тушения очагов возгорания.

Как пояснил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин, в регионы Сибири были переданы прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал Абанин.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев распорядился проверить вероятность того, что лесные пожары в Сибири стали результатом поджога.