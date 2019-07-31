В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться.

Причиной этому Яковенко назвал глобальные климатические изменения.

Представитель Росгидромета подчеркнул, что на севере страны ситуация наиболее тяжелая, поскольку средний температурный рост превышает 8-10°C.

Он также добавил, что в скором времени ожидаются приливы тепла, которые повлекут за собой иссушение почв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на лесные пожары в России.