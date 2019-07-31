МЧС отправило подкрепление для борьбы с пожарами в Красноярском крае

Российское МЧС отправило дополнительные самолеты с водой для борьбы с лесными пожарами на территории Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк министерства.

31 июля стало известно, что самолеты МЧС вылетели, чтобы попытаться потушить массовые пожары. Однако выяснилось, что ведомство отправило два дополнительных самолета Бе-200 в Богучанский район края.

Как отмечается, что в настоящее время также в постоянной готовности находятся воздушные суда Бе-200 и Ми-8.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс счел нормальными массовые лесные пожары в регионе.

По его словам, массовый лесной пожар — это явление нормальное. Хотя признавал, что ситуация в регионе является сложной.