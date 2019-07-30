После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках

После несанкционированной властями акции 27 июля в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках, передает РИА «Новости»

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по трем частям статьи: об организации беспорядков, участии в них и призывах.

Максимальная санкция по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Кроме того, по словам Ивановой, были возбуждены еще три уголовных дела о применении насилия к представителям власти.