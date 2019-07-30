На Украине арестовали российский танкер Neyma
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Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.
«Мы это сделали. Точка!», — добавил Матиос.
Ранее украинские спецслужбы заявили, что у задержанного в Измаиле российского судна раньше было другое название. По данным СБУ, танкер Nika Spirit ранее назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.