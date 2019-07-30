На Украине арестовали российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.

«Мы это сделали. Точка!», — добавил Матиос.

Ранее украинские спецслужбы заявили, что у задержанного в Измаиле российского судна раньше было другое название. По данным СБУ, танкер Nika Spirit ранее назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.