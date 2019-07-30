Человечество израсходовало возобновляемые ресурсы на 2019 год
По состоянию на 29 июля, люди потратили весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля могла создать за год. Об этом рассказывают итоги исследования аналитического центра Global Footprint Network.
По данным специалистов, в 2019 году человечество побило все рекорды и потратило годовые запасы ресурсов планеты за почти семь месяцев.
По данным международной организации, люди стали стремительнее расходовать воду, чистых воздух и землю. Человечество тратить их в 1,75 раза быстрее, чем планета их возобновляет, говорится в исследовании.
Кроме того, такие последствия деяний людей сильнее отражаются на Земле. Чрезмерное использование компонентов природной среды проявляется в исчезновении зеленых насаждений, животных, птиц и растений, а также в увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.