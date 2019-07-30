Снайперы застрелили пять студентов и ранили еще несколько человек в ходе протестов в Судане, которые прошли 29 июля. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан. Неизвестные открыли огонь по активистам-студентам, которые выступали за то, чтобы в стране снизили цену на хлеб и горючее.

Позже начались акции в знак протеста против убийства студентов. По словам свидетелей, на улицы вышли сотни разгневанных демонстрантов.

Ранее сообщалось, что попытка госпереворота произошла в Судане.

Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.