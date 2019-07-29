Марихуану разрешили в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что теперь хранение марихуаны будет облагаться штрафами.

Уточняется, что при обнаружении до одной унции (28 граммов) наркотика человек должен будет оплатить штраф в размере $50, а если хранится от 1-2 унций — $200. Хранение большего количества марихуаны будет расцениваться как незначительно еуголовное правонарушение.

Кроме того, в документе содержится процедура снятия судимости с осужденных за хранение, которых в Нью-Йорке проживает около 200 тыс. человек.

Закон вступит в силу через 30 дней.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать медицинскую марихуану.