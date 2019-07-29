Пятая часть украинцев является трудовыми мигрантами

Министерство финансов Украины рассказало о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Эти данные были опубликованы в обзоре ведомства.

Отмечается, что гастарбайтерами является 3,2 млн украинцев. Эти данные за 2018 год составляют 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет.

Уточняется, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда.

Кроме того, благодаря этому в стране сократилась безработица, сократившись на 5,5%. В то время как в 2019 году зарплаты граждан увеличились до 7%.

Ранее было названо число безработных на Украине.